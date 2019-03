Justin Bieber revela que aún ama a Selena Gómez

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El cantante canadiense Justin Bieber aceptó en las últimas horas que aún ama a su exnovia Selena Gómez, sin embargo, aseguró que está completamente enamorado de su esposa.



"He amado y amo a Selena, siempre tendrá un lugar en mi corazón pero estoy totalmente enamorado de mi esposa y es absolutamente lo MEJOR que me ha pasado en mi vida, punto", dijo.



El cantante se ha visto en el ojo del huracán, luego de haberse casado con Hailey Baldwin, de 22 años de edad, ya que muchos aseguran su matrimonio es una estrategia para volver con Selena.



"Esta es una respuesta a toda la gente inmadura y enferma que envía a Hailey dañinos mensajes como: 'él siempre vuelve a Selena', 'Selena es mejor para él'. Hailey es mi novia. Punto. Si no te gusta o no lo apoyas significa que no me apoyas y si no me apoyas no eres un fan o una buena persona", expresó.



El cantante anunció su retirada temporal de la música, ya que aseveró que no había sido feliz en su última gira, además dijo que disfrutaría de su tiempo con su familia.



"Como probablemente se vio, estaba infeliz en la última gira y no me lo merezco y tampoco ustedes, que pagan dinero para venir y tener un concierto divertido animado y energético. Y fui incapaz, emocionalmente, de darles eso casi al final de la gira", justificó.