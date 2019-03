Chelato Uclés: Honduras no ganó por falta de definición

Chelato Uclés

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador uruguayo Fabián Coito se estrenó con un 0-0 ante la Selección de Ecuador en su ciclo como técnico de Honduras. El experimentado estratega Chelato Uclés compartió con EL HERALDO su opinión sobre su participación rumbo a Qatar 2022.

Esto dijo:

En el debut del entrenador Fabián Coito en Honduras me gustó que se mostró fuerte defensivamente el equipo nacional. Me pareció preciso que el conjunto jugara con línea de cuatro; vi que contuvieron con facilidad los ataques de Ecuador, salvo en una jugada que le ganaron la espalda a Emilio Izaguirre por la izquierda, fue la única oportunidad que tuvieron fuerte para marcar en la portería de Luis López.

Es más, la única intervención que tuvo Buba fue la de un tiro libre en el primer tiempo, después no le hicieron un remate. Insisto, en la parte defensiva veo tranquilidad, pero es que tampoco era para asustarnos porque Ecuador no es alguien importante.

El fútbol de ellos fue improductivo y su portero tuvo más actividad que el nuestro.

Únicamente Ecuador se vio bien en los primeros 25 minutos, de ahí Honduras se fue encontrando, teniendo más confianza en sí mismo. En ningún momento podemos decir que nos hemos salvado, lo que ocurrió fue que estuvimos más cerca y que por la falta de definición o certeza nosotros no pudimos ganar.

Ahora, el esquema de 4-4-2 me pareció ajustado al rival, pero lo que Coito debe buscar son jugadores que se entiendan mejor. Un futbolista que sí hizo falta fue Romell Quioto; él y Alberth Elis se entienden bien y lastimosamente no pudo estar. Él tiene más profundidad que Michael Chirinos, a pesar de que este es muy habilidoso. En un pase que le envíen a Quioto hay más posibilidad de que este profundice y centre al área.

En el caso del olimpista Jorge Álvarez, fue su primer partido y para los minutos que le dieron me gustó porque no se vio desesperado ni desconfiado, lo vi bien, siento que este muchacho le va a entonar bien a Honduras. Lo que no me pareció fue lo de Rubilio Castillo, él es un jugador que juega fuera del país; que lo convoquen y que no lo pongan a jugar me parece que no debió haber sido así porque solo lo llevaron a hacer turismo y hasta a él se le puede bajar

la moral.

Otra cosa que pude percibir es que Honduras necesita a Jerry Bengtson porque tiene más vocación, más fuerza y agilidad dentro del área que Anthony Lozano.

El seleccionador Coito deberá de convocarlo en el futuro. Por lo que vi de Honduras me atrevo a decir que estamos para pelear la final en la próxima Copa de Oro, tenemos equipo, pero hay que trabajarlo.