Fabián Coito tras debut con la Selección de Honduras: "Nos faltó un poquito de profundidad ante Ecuador"

NUEVA JERSEY, ESTADOS UNIDOS.-El técnico de la Selección de Fútbol de Honduras, Fabián Coito, habló sobre el empate que logró ante Ecuador en Estados Unidos.



"Ecuador tiene un funcionamiento que viene manifestando en los últimos partidos, una distribución de juego determinada", dijo sobre el rival que puso a prueba las dos semanas que venía trabajando con Honduras.



Con respecto a la Bicolor, el uruguayo mencionó que faltó más presencia en el arco ecuatoriano. "Nos faltó un poquito de profundidad en algún atacante, sobre todo en la zona central que buscamos una superioridad. Creamos posibilidades y recuperamos rápido la pelota."



También justificó de cierta manera el tiempo que tiene trabajando con la H. "Ecuador tiene más tiempo de trabajo que nosotros, tienen jugadores de buen nivel".



Se le consultó porqué solo realizó un cambio."Yo veía bien al equipo, sólido, fuerte y cuando uno hace un cambio no sabe lo que va encontrar, pero sí sabe el que está dando en la cancha y estaba satisfecho con el equipo", finalizó el uruguayo.

Otras frases de Coito:

1. "Me gustó el juego, salgo satisfecho con el rendimiento, lo vi bien al equipo, sólido y fuerte".



2. "Cuando hicimos la variante porque ahí miraba que nos podía hacer daño, pero no hice más porque miraba bien al equipo".



3. "Nos faltó profundidad en algunos tramos, especialmente en la parte central, tuvimos posibilidades, recuperamos y tuvimos una buena tenencia de la pelota. Ecuador tenía más tiempo de trabajo, con buenos jugadores, grandes jóvenes".



4. "Me gustó la intención del equipo por ir adelante, tengo más cosas que rescatar, pero no tanto para recriminar".



5. "Me sorprendió de la cantidad de hondureños en el estadio, es bueno crear esa unión de los jugadores con su gente, es emocionante, lo he vivido".