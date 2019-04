Condado de Nueva York declara emergencia ante sarampión

ALBANY, ESTADOS UNIDOS.- Un condado de la zona metropolitana de la ciudad de Nueva York declaró el martes estado de emergencia debido a un brote de sarampión que ha afectado a más de 150 personas desde el otoño pasado, y confió en que prohibir la presencia de menores no vacunados en lugares públicos conciencie a los padres sobre la gravedad del problema.



“Esto debe llamar la atención, no hay duda”, declaró el ejecutivo del condado Rockland, Ed Day, en conferencia de prensa, en la que subrayó no creer que una medida drástica de ese tipo nunca se hubiera intentado antes en Estados Unidos.



Day dijo que adoptaba la medida con la esperanza de revertir un reciente incremento en el número de enfermos en medio de informes perturbadores de que los trabajadores de salud han enfrentado resistencia cuando investigan casos.

Lea: La NASA cancela paseo espacial femenino por falta de tallas en los traje

El brote en Rockland ha afectado principalmente a comunidades judías ortodoxas, en las que las tasas de vacunación tienden a ser menores.



De acuerdo con la declaración de emergencia, que dura por lo menos 30 días, cualquier persona menor de 18 años que no esté vacunada tiene prohibido acudir a lugares públicos como centros comerciales, centros cívicos, escuelas, restaurantes e incluso templos. Los infractores de la medida podrían ser acusados de un delito menor sancionable hasta con seis meses de prisión.



Sin embargo, Day reconoció que no se ha concertado esfuerzo alguno para el cumplimiento de la medida y que no se tiene la intención de arrestar a nadie, sino poner de relieve la gravedad de la situación.



“No habrá policías pidiendo historiales de vacunación. Eso es ridículo”, declaró Day. “Sin embargo, sí se fincarán responsabilidades a los padres si se les sorprende violando la declaración de emergencia”.



Rockland registra el brote de sarampión más prolongado en el estado de Nueva York desde que en el 2000 se declaró a la enfermedad oficialmente erradicada de Estados Unidos.

Las autoridades de salud dicen que la mejor manera para impedir la propagación de la enfermedad es una tasa de vacunación de entre 92 y 95% en la comunidad.

Day dijo que solo 72,9% de las personas menores de 18 años están vacunadas contra el sarampión en el condado Rockland, de más de 300,000 habitantes.