Consejero de seguridad de EEUU y presidente de Honduras hablan de migración y Venezuela  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, destacó la "productiva reunión" que mantuvo el martes en Washington con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, con quien analizó entre otros temas la crisis venezolana.



"Hoy tuve una productiva reunión con el presidente hondureño Juan Orlando Hernández", dijo en Twitter el asesor del presidente Donald Trump.



"Estados Unidos y Honduras trabajarán estrechamente para mejorar la seguridad, abordar la migración, Venezuela y nuevas formas de fomentar el crecimiento económico", añadió junto a una foto de ambos.



Estados Unidos y Honduras están entre los más de 50 países que impulsan la salida del poder del mandatario venezolano Nicolás Maduro, cuya reelección consideran un fraude, y reconocen como presidente interino a Juan Guaidó para que encabece un gobierno de transición y organice nuevas elecciones.



Honduras forma parte además del Grupo de Lima, el bloque de países latinoamericanos y Canadá que buscan una salida pacífica a la situación en Venezuela, dividida políticamente y en medio de una aguda crisis económica que provocó la salida de al menos 2,7 millones de personas desde 2015, según la ONU.

