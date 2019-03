Explaymate revela mensajes que Alex Rodríguez le envió antes de comprometerse con Jennifer López

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La polémica sigue rondando el reciente compromiso de la cantante Jennifer López con el exbeisbolista Alex Rodríguez. En los últimos días trascendió que una exconejita Playboy publicó mensajes con contenido sexual que ARod le habría enviado días antes de entregarle un anillo a su novia.



Se trata de Zoe Gregory, quien reveló al diario The Sun que el expelotero le pidió un trío y que le envió fotografías de su miembro.



La mujer de 44 años manifestó: "JLo es increíble y no se merece esto. Mientras se preparaba para casarse con ella, él me pedía videos sexuales y me pedía que nos viéramos y que hiciera arreglos para estar con otras chicas. Si hace esto en el momento que se está comprometiendo, pues no me parece justo".



La exconejita aseguró que ARod la alagaba por su curvilínea figura y su busto talla 36 DD.

Estos habrían sido los mensajes de texto.







Además, mostró los mensajes que recibió por WhatsApp de parte del exjugador: "¿Estás pensando en los tres nombres de chicas para nosotros?".



En otro texto le pregunta: "¿Está buena? ¿Es divertida? ¿Cuántas veces has estado con ella?".



Gregory aseguró que Jennifer debe "quitarse la venda de los ojos. Me siento mal por ella y no creo que sea correcto".



Hace unos días, el exbeisbolista José Canseco reveló a través de Twitter que Rodríguez le había sido infiel a López con su exesposa Jessica Canseco.



La exmujer de Canseco salió en su defensa y aseguró que sí conoce a Alex, pero que tiene más de cinco años de no verlo.