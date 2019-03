Familia de difunto DJ Avicii crea fundación en su memoria

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La familia del DJ sueco Avicii anunció la creación de una fundación en su memoria.



El astro pop internacional, cuyo verdadero nombre era Tim Bergling, murió en Muscat, Omán, el 20 de abril del 2018 a los 28 años. La policía dijo que no había evidencia de crimen.



Su familia anunció el martes que la Fundación Tim Bergling se enfocará inicialmente en apoyar a gente y organizaciones en el campo de la salud mental y la prevención de suicidios. También será activa en temas como cambio climático, conservación natural y de especies en peligro de extinción.



La fundación perseguiría sus objetivos en Suecia y el extranjero.



Avicii tocaba sus canciones de dance electrónico en festivales alrededor del mundo y sonó con fuerza en emisoras de radio de Estados Unidos con su éxito country-dance "Wake Me Up". También fue nominado al Grammy.



El músico dejó de hacer giras en el 2016.