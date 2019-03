Estas son las películas de Marvel que vienen después de "Avengers: End Game"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS. -A pocas semanas de que se estrene "Avengers: End Game", Marvel ya confirmó que se vienen siete películas más.



1. La primera será "Black Widow". Finalmente se podrá conocer la vida de Natasha Romanoff, quien es personificada por Scarlett Johansson. De acuerdo a varios medios, la también modelo, recibirá 15 millones de dólares por su actuación.



2. Se espera que para el 2021 Marvel presente la secuela de "Doctor Strange II". Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles de la cinta.



3. Llega un "Guardianes de la Galaxia 3", pero todavía no se sabe quiénes seguirán en esta cinta.

De interés: El orden de las películas de Marvel para entender Avengers: End Game



4. "Black Panther" regresará a la pantalla grande con la segunda parte de la película que causó furor en la temporada de premios este año. Se espera para el 2021.



5. "Shang Chi" será el primer vengador asiático y mezclará poderes especiales con las artes marciales. Está inspirado en Bruce Lee.

El personaje está inspirado en Bruce Lee.





6. "Spiderman Out Home" será la primera en ser presentada en cines. Aquí aparecerá Mysterio, el nuevo enemigo de Peter Parker.



7. "The Eternals" se convertirán en los segundos vengadores. Son los más poderosos de los comics de Marvel por ser dioses. Hasta el momento no se sabe cuándo estará en las salas de cines.