Selección de Honduras probará capacidad de Fabián Coito ante Ecuador

NUEVA JERSEY, ESTADOS UNIDOS.- Un nuevo proceso para la Selección de fútbol Honduras comenzará este martes cuando los dirigidos por Fabián Coito, enfrenten a Ecuador la ciudad de Nueva Jersey.



El duelo que pondrá a prueba la capacidad del estratega urugayo, marcará el inicio de un estilo futbolístico que prometió en primer lugar; recuperar la identidad de juego del jugador hondureño, donde se verá reflejado ante los ecuatorianos en la fría ciudad estadounidense.



La H realizó ayer trabajos de gimnasio, donde el preparador físico, Sebastián Urrutia, se le ha visto muy interesado en trabajar en esta área.



Por su parte, Hernán el Bolillo Gómez llegará un tanto golpeado tras la derrota ante los Estados Unidos el pasado jueves 21 de marzo, donde el técnico cafetero aseguró que ante Honduras probará otros jugadores pero sin cambiar su idea táctica.



En lo que respecta a la Selección de Honduras, no se ha conocido cual será el once inicial que saldrá a la cancha del estadio Red Bull Arena, aunque cabe mencionar que el entrenador Uruguayo Fabián Coito ha dado a conocer algunos nombres que dejan entrever que serán titulares.



Buba López, Maynor Figueroa, Alberth Elis, Choco Lozano y Michaell Chirinos, son algunos jugadores que han dejado una buena impresión al cuerpo técnico de la H.



DATOS DEL PARTIDO



Honduras vs Ecuador

Estadio: Red Bull Arena, Nueva Jersey

Hora: 6:00 PM (Hora de Honduras)

Transmite: TVC



Posibles alineaciones:



Honduras: Luis "Buba" López; Brayan Beckeles, Henry Figueroa, Maynor Figueroa y Omar Elvir; Alberth Elis, Bryan Acosta, Héctor Castellanos y Michaell Chirinos; Antony "Choco" Lozano y Bryan Róchez.



Ecuador: Alexander Domínguez; Juan Carlos Paredes, Roberto Arboleda, Gabriel Achillier y Beder Caicedo; Jefferson Intriago, Christian Noboa y Jhegson Méndez; Ángel Mena, Leonardo Campana y Renato Ibarra.