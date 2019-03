EN VIVO: Honduras está empatando 0-0 contra Ecuador en Nueva Jersey

NUEVA JERSEY, ESTADOS UNIDOS.- La Selección de Fútbol de Honduras busca iniciar con pie derecho este nuevo proceso de la mano del entrenador uruguayo Fabián Coito.



-Minuto a minuto-



⌚ 5: 45 PM: Ya se dieron a conocer las alineaciones de Honduras y Ecuador.



⌚ 5: 55 PM: Muchos aficionados hondureños ya se encuentran listos en el Red Bull Arena para apoyar la Selección de Honduras.



⌚ 5:56: PM: La temperatura en Nueva Jersey es de seis grados centígrados



⌚ 5:59 PM: Los jugadores de ambas selecciones se encuentran en los camerinos del estadio.



⌚ 6:00 PM: Se cantan los himnos de las selecciones. El de Honduras fue cortado por los organizadores del evento.



⌚ MIN 1: ¡Arrancó el partido!



⌚ MIN 1: Beckeles recibe falta en los primeros segundos.



⌚ MIN 2: Honduras se para en la cancha con una alineación de 4-3-3.



⌚ MIN 3: Cristian Novoa de Ecuador le metió la mano en el área. Era claro penal para Honduras.



⌚ MIN 5: Honduras se ha mostrado más incisivo en los primeros minutos del partido.



⌚ MIN 7 : Henry Figueroa comete falta.



⌚ MIN 10: Se emparejó el partido. Ecuador ha comenzado a encimarse en el área de Honduras.



⌚ MIN 11: Renato Ibarra recibe falta de Michaell Chirinos. El árbitro marca la falta.



⌚ MIN 13: Tiro libre para Ecuador. Buba López de manera extraordinaria detiene el disparo de Méndez.



⌚ MIN 15: Michael Chirinos quiso enviar un centro a los delanteros pero le salió horrible.



⌚ MIN 17: Nuevamente Chirinos llegó al borde del área de Ecuador pero el juez pitó posición adelantada.



⌚ MIN 19: Buba López tuvo que salir tras una jugada de peligro de Ecuador.



⌚ MIN 22: Robert Arboleda cometió una dura falta al Choco Lozano. El árbitro pitó la falta a favor de la H.



⌚ MIN 25: Emilio Izaguirre la quiso intentar desde fuera del área, pero su disparo salió muy desviado.



⌚ MIN 29: Alberth Elis perdió una gran jugada de gol que no pudo concretar. Seguidamente Alex López no pudo perfillarse para enviar el disparo.



⌚ MIN 34: ¡Falta contra Elis! Jhegson Méndez tomó de la camiseta al hondureño.



⌚ MIN 37: Leonardo Campana de Ecuador remató al marco de Buba López pero su disparo pasó lejos.



⌚ MIN 40: Falta contra Michaell Chirinos. Se prepara Honduras para un tiro libre.



⌚ MIN 40: Choco Lozano la cabeceó muy feo tras el tiro libre. Se la perdió Honduras



⌚ MIN 45: ¡Finaliza el primer tiempo! 0-0 entre Honduras y Ecuador



⌚ MIN 46: ¡Se movió la pelota! Comienza la segunda parte.



⌚ MIN 47: Alberth Elis increíblemente no pudo mandar el centro a su compañero. La más clara del partido se perdió para Honduras.



⌚ MIN 56: Supuesta falta penal contra Elis en el área de Ecuador. El árbitro le dice que se levante.



⌚ MIN 58: Remachado el remate Michaell Chirinos la intentó desde fuera del área. Controla Banguera de Ecuador.



⌚ MIN 58: Tarjeta amarilla para Henry Figueroa.



⌚ MIN 60: Intriago de Ecuador recibió tarjeta amarilla por derribar a Michaell Chirinos. Se puso fuerte el partido.



⌚ MIN 64: Honduras mete presión en el área de Ecuador. Puede caer el primero.



⌚ MIN 71: ¡Disparo de Alex López! mala suerte que pegó en un defensa ecuatoriano.











La Previa

Un nuevo proceso para la Selección de fútbol Honduras comenzará este martes cuando los dirigidos por Fabián Coito enfrenten a Ecuador, en la ciudad de Nueva Jersey, Estados Unidos.



El duelo, que pondrá a prueba la capacidad del estratega uruguayo, marcará el inicio de un estilo futbolístico que prometió recuperar la identidad de juego del jugador hondureño.



La H realizó ayer trabajos de gimnasio. El preparador físico Sebastián Urrutia estuvo muy interesado en trabajar en esa área.



Por su parte, Hernán el Bolillo Gómez, DT de Ecuador, llegará un tanto golpeado tras la derrota ante Estados Unidos el pasado jueves 21 de marzo. El técnico cafetero aseguró que ante Honduras probará a otros jugadores, pero sin cambiar su idea táctica.



En lo que respecta a la Selección de Honduras, no se ha conocido cual será el once inicial que saldrá a la cancha del estadio Red Bull Arena, aunque cabe mencionar que el entrenador uruguayo Fabián Coito ha dado a conocer algunos nombres que podrían ser titulares.



Buba López, Maynor Figueroa, Alberth Elis, Choco Lozano y Michaell Chirinos son algunos jugadores que han dejado una buena impresión al cuerpo técnico de la H.



DATOS DEL PARTIDO

Honduras vs Ecuador

Estadio: Red Bull Arena, Nueva Jersey

Hora: 6:00 PM (Hora de Honduras)

Transmite: TVC



Alineaciones:

Honduras: Luis López, Brayan Beckeles, Henry Figueroa, Maynor Figueroa y Emilio Izaguirre, , Bryan Acosta, Luis Garrido, Michaell Chirinos, Alex López, Antony Choco Lozano y Alberth Elis.



Ecuador: Alexander Domínguez; Juan Carlos Paredes, Roberto Arboleda, Gabriel Achillier y Beder Caicedo; Jefferson Intriago, Christian Noboa y Jhegson Méndez; Ángel Mena, Leonardo Campana y Renato Ibarra.