Conductores de “buses brujitos” vuelven a la carga por legalización

Elvis Mendoza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Unas 200 unidades de los microbuses, conocidos como “brujitos”, paralizaron ayer la circulación en la capital.

Desde las 5:00 de la mañana los conductores cruzaron las unidades a inmediaciones de la colonia El Carrizal para hacer el platón, luego mantuvieron cerrado por unas horas el bulevar Fuerzas Armadas, a la altura de un centro comercial, en las cercanía de la colonia Las Brisas.

A las 10:30 de la mañana se trasladaron hasta el Aeropuerto Toncontín, donde por más de una hora y media cerraron el ingreso a la terminal área.

Estas medidas según los dirigentes son para llamar la atención de las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), ya que han hecho varios intentos para reunirse, pero no lo han logrado.

“Desde la semana anterior se nos suspendió el permiso de trabajar en la mañana de 5:00 a 9:00 AM y después de las 4:00 de la tarde, ahora se nos están decomisando las unidades”, expresó Edwin Medina, vocero de los conductores.

En medio de la interrupción del acceso al aeródromo, los manifestantes fueron desalojados por los policías antimotines, quienes los dispersaron tirando bombas de gas lacrimógeno.





Largas filas de vehículos se formaron en Altos de Toncontín, donde los trabajadores del volante realizaron la protesta.

“Las autoridades del IHTT nos han ignorado, por eso estamos haciendo estas protestas pacíficas, lo que nosotros queremos es trabajar, estamos solicitando que se nos otorgue el permiso anterior”, agregó Medina.

Los trabajadores del volante advirtieron que de no ser atendidos para iniciar un proceso de legalización, continuarán con el cierre de bulevares en la capital como una medida de presión a las autoridades.

Servicio ilegal

Las autoridades del IHTT informaron que este sector del transporte es ilegal y que solo circulan con una boleta vehicular.

“Nosotros no vamos a estar en reuniones, en estos momentos estamos haciendo la depuración de la base de datos y sacando el mapeo de las rutas del Distrito Central”, aseguró Pyubani Williams, comisionada presidenta del IHTT.

Williams aseguró que los conductores que andan en las protestas son los que el IHTT no tiene identificados, ya que no han ingresado una solicitud.



Las multas que aplican a los conductores de estas unidades son de 2,836 lempiras, por no portar documentos para operar.