Thelma Aldana denuncia que teme ser asesinada en El Salvador

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- La exfiscal y candidata presidencial de Guatemala Thelma Aldana denunció que teme ser asesinada en El Salvador, a donde se trasladó en medio de su campaña electoral tras una orden de captura en su contra por denuncias de corrupción.



"En El Salvador sigo siendo perseguida por las mafias guatemaltecas, quienes estoy segura no dudarían ni un minuto si tienen la posibilidad de matarme", afirmó Aldana en un comunicado que subió la noche del domingo en su cuenta Twitter.



"Siempre han pensado que la muerte del otro detiene su miseria", agregó sobre los supuestos responsables de las amenazas.



La exfiscal aseguró que "las condiciones de seguridad todavía no están dadas" para que regrese a Guatemala.



La candidata presidencial, cuya inscripción aún no está en firme por las autoridades electorales, se encuentra desde el 18 de marzo en El Salvador trabajando en su estrategia de campaña.



La orden de captura se filtró a la prensa el pasado martes, cuando Aldana ya estaba en El Salvador.



Ese mismo día el Registro de Ciudadanos informó que había aceptado su inscripción como candidata presidencial, lo que en principio le otorga inmunidad.



Sin embargo, el jefe del Registro de Ciudadanos, Leopoldo Guerra, aclaró posteriormente que la exfiscal carece de ese fuero porque su inscripción tiene que ser ratificada.



Aldana ha sido denunciada judicialmente por rivales políticos por la supuesta compra anómala de un edificio para el Ministerio Público y la posible creación de plazas ficticias durante su gestión, de 2014 a 2018.



Los guatemaltecos irán a las urnas el 16 de junio para elegir al presidente que sustituirá a Jimmy Morales, además de 340 alcaldes, 160 diputados al Congreso y 20 al Parlamento Centroamericano.