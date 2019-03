Katheryn Banegas y Mr Yambo unen sus voces con la canción "Un besito"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Dame un besito chiquitito que me lleve al infinito y me de la posibilidad de que tú me des tu cariñito y que esta noche pase lo que tenga que pasar", es el coro de la contagiosa canción "Un besito" en la que Katheryn Banegas y Mr Yambo unen sus voces por primera vez.



Con esta melodía los talentosos hondureños demuestran que andan ¡imparables!



El videoclip de la melodía colmada de ritmo se estrenó hace un día en YouTube y ya alcanza las 9,580 reproducciones.



"Dame un besito corazón, aunque sea chiquito, por favor. Dámelo bailando en un rincón", es la introducción con la que Mr Yambo comienza a brindarle su toque mágico al hit.



Vea aquí el vídeo oficial de "Un besito":





La carismática catracha le suma sabor a "Un besito" con su esperada participación: "Si me das del fuego de tu amor yo te entrego toda mi pasión y es que es tan bonito nuestro amor. ¡Dame un besito, chiquito!



Katheryn Banegas compartió con sus fans, a través de su cuenta oficial de Instagram, la excelente noticia de "Un besito" y agradeció a Mr Yambo por la invitación de cantar junto a él.



Ante el aviso, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. "Es una canción mega hermosa y pegajosa, es encantadora", "Me fascinó, muchas felicidades", "Bonita canción tiene un gran ritmo", dijeron.