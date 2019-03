VIDEO: Graban a Miss Perú borracha y vomitando

LIMA, PERÚ.-Anyella Grados, Miss Perú 2019, fue grabada borracha durante una fiesta y luego vomitando en su habitación localizada en Rioja, Perú.



El material fue filmado por su compañera Camila Canicoba, quien es la ganadora de Miss Perú Teen.



El video muestra a Grados bailando desenfrenadamente en una discoteca junto a otras chicas que también vomitaron en su habitación.



La publicación ha causado gran polémica, no solo por las condiciones en la que se muestra a Miss Perú, sino porque fue Camila quien se encargó de sacarlo a la luz, esta última ha recibido cientos de críticas por su acción.



Para justificar su proceder, Camila expresó: “Entiendo que los cuerpos reaccionan de diferentes maneras al alcohol, pero me vi obligada a grabarla para tener un respaldo cuando fuera a [donde] la persona a la que tenía que decirle esto”.



Pese a las declaraciones de Camila, los organizadores del certamen Miss Perú Teen decidieron destituirla, y no por haber grabado el vídeo, sino por asistir a una fiesta a la que no tenía autorización.



El drama no terminó ahí. Anyella Grados aseguró que tomará acciones legales contra la ex Miss Perú Teen por haberla grabado sin su permiso, de igual manera, Grados ha dicho que no renunciará a la corona y que por los momentos no puede dar declaraciones hasta que los organizadores de Miss Universo tomen una decisión.