Policía se apresta a capturar al periodista David Romero Ellner  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Dirección Policial de Investigación (DPI) se apresta a capturar al periodista David Romero Ellner, sobre quien pesa una orden de captura, tras ser sentenciado a diez años de cárcel con ocho meses por seis delitos de difamación en contra de Sonia Inés Gálvez.



Desde el 14 de marzo se emitió una orden de captura contra Romero quien desde la semana pasado se declaró prófugo y desde la clandestinidad emitía declaraciones en Radio Globo.



Romero acudió este lunes al programa Interpretando la Noticia, que dirige con su esposa Lilieth Valladares y el comunicador Héctor Amador.



El director de la DPI, Rommel Fernández, junto a otros agentes llegó esta tarde a las afueras de las instalaciones de la Radio Globo para cumplir con la orden de captura emitida por el tribunal de ejecución.



“Mientras no tenga la contra orden, mi obligación es ejecutar esta disposición” de captura dijo a los periodistas el oficial de policía.

Rommel Fernández, director de la DPI, llegó hasta las instalaciones de Radio Globo.







Romero dijo que es inocente y que no es un delincuente. “Yo no he delinquido”, dijo tras señalar al presidente Juan Orlando Hernández.



“Voy preso, voy a soportar con hidalguía y con el apoyo de mi esposa y de mis hijos. No soy delincuente. No he secuestrado a nadie, ni matado a nadie. Simplemente hemos tratado de decir la verdad”, dijo.

Además, agregó: "Nunca hay que doblegar la columna. Juntos libraremos esta batalla y saldremos victoriosos. A Radio Globo no lo van a callar, que no te sorprendan por nada. Eres valiente y digno hijo de este país. Gracias Alejandro".



A su esposa Lilieth Valladares también le dedicó unas palabras: "Gracias amor, gracias esposa, gracias periodista".