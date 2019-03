Prensa deportiva molesta por el manejo de la imagen de la Selección de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras la llegada de Fabián Coito a la Selección de Fútbol de Honduras, algunos periodistas deportivos han comenzado a cuestionar el manejo publicitario de la H.



Salvador Nasralla, director de Cinco Deportivo, tildó de Tarúpido a quienes manejan las relaciones públicas de Bicolor, esto por haber negado que Emilio Izaguirre brindará una entrevista, minutos antes de abordar el avión hacia los Estados Unidos.



"Señores de la Fenafuth y de la dirección de esta Selección Nacional, no empiecen con pasos falsos, no se echen al pueblo encima, la 'H' es de todos, la gente quiere escuchar a los futbolistas que juegan en el extranjeros, debieron hablar todos ¡TARÚPIDOS!", dijo muy molesto en su programa dominical.



También el director de Todo Deportes, Mauricio Kawas, dijo que el trato tiene que ser igual para todos. "Dicen que la Selección Nacional es el equipo de todos. Mentira. Por lo menos a nivel de medios de comunicación no. Cada entrenador que viene se la pasa en exclusivas con el grupo de siempre. Y todavía se quejan. Aun así le hacemos “guevo” y tratamos de dar la mejor cobertura", aseguró.

















Mientras que Jorge Rivera, director de HCH Deportes, mandó un ultimátum a la Fenafuth: "Si Fabián Coito no acepta la invitación este próximo domingo 31 de Marzo a las 7 pm a HCH Deportes, señores de Fenafuth demuestran que la H sigue secuestrada por el monopolio ! Y olvídense que contarán con nosotros, HCH Televisión Digital, así de claro y puntual!", sentenció.



Con todo esto, el ambiente comienza a ponerse algo tenso, a pocas horas jugar el partido amistoso contra Ecuador en la ciudad de Nueva Jersey el martes a las 5:30 de la tarde, hora de Honduras.