Scarlett Johansson se habría reducido el busto para su personaje en "Avengers: End Game", según medios estadounidenses  

We’re excited to reveal our April issue, celebrating 14 global superstars: Angelababy (@angelababyct), Doona Bae (@doonabae), #ElizabethDebicki, Adesua Etomi-Wellington (@adesuaetomi), Golshifteh Farahani (@golfarahani), #LivLisaFries, Eiza Gonzalez (@eizagonzalez), Hera Hilmar (@herahilmar), #ScarlettJohansson, Vanessa Kirby (@vanessa__kirby), Bruna Marquezine (@brunamarquezine), Deepika Padukone (@deepikapadukone), #AlbaRohrwacher and Lea Seydoux (@leaseydoux_genuine). Tap the link in our bio to read their stories and see our full spread. Photographed by @mikaeljansson, styled by #CamillaNickerson, written by Gaby Wood, Vogue, April 2019. (2/2)

