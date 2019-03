Nasralla busca una alianza con el Partido Liberal, no con Luis Zelaya

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Arístides Mejía, uno de los principales asesores que tiene el expresidenciable Salvador Nasralla, afirma que el presentador de televisión está en negociaciones con el Partido Liberal para suscribir una alianza.

Mejía, que perteneció al partido Libre, habló con EL HERALDO sobre los acercamientos que tienen con el partido de oposición.

¿Hasta qué punto es cierto que Nasralla ya tiene un arreglo con Luis Zelaya para suscribir una alianza política?

Recuerde que Luis Zelaya reconoció el día de las elecciones el triunfo de Salvador Nasralla. Desde ahí Salvador ha tenido una buena relación con Luis Zelaya. Lo que ocurre es que, a mi juicio, Salvador tiene su propia opinión, lo que debería de interesarle al partido de Salvador, cuando ya esté autorizado, es una alianza con el Partido Liberal, no con un líder del Partido Liberal en específico.

Entonces, ¿la alianza será con el Partido Liberal, no precisamente con una facción de este partido?

Efectivamente, la alianza que nos interesa es la alianza con el partido, porque el Partido Liberal tiene una estructura. Tiene diputados, alcaldes, tiene historia y líderes históricos. Nos nos interesa a Luis como tal, nos interesa a Luis en tanto que él sigue siendo el presidente del partido.

¿La división que sufre ese partido afectará las posibilidades de la alianza que usted está anunciando?

La oposición en el Partido Liberal a sus autoridades es algo natural porque es un partido, del cual yo forme parte, que siempre ha tenido un juego democrático interno. Ellos van a ir a elecciones primarias. Este es un juego político que no se sigue en otros partidos, como en el Partido Nacional, donde el oficialista termina imponiéndose. La tradición en el Partido Liberal más bien es que el oficialista pierde el control del partido.

¿Nasralla estaría dispuesto a ceder la candidatura al Partido Liberal?

Esa pregunta hay que hacérsela al propio Salvador porque Salvador piensa que en Honduras no hay posiciones actualmente para que haya una contienda democrática y elecciones libres. Y que en ese caso él consideraría si va o no de candidato. Él está formando un partido nuevo y en el caso de que él no vaya me parece que debería también de considerarse si un candidato del mismo partido pueda ir a representarlo. Lo que sí yo veo una necesidad imperiosa es que la oposición se una.

¿Y el partido Libre cómo queda ante una eventual alianza entre Nasralla y el Partido Liberal?

Si hay una alianza entre las fuerzas de centro y de derecha de posición, las fuerzas de izquierda tendrán dos opciones: una, es quedarse afuera de una gran coalición. Si, por el contrario, hacen gala de algún pragmatismo, y dejan de lado sus esquemas rígidos ideológicos, en ese caso la opción es que se sumen a una gran coalición