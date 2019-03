‘Efecto Cristiano’ ayuda indirectamente a selección italiana 

ROMA, ITALIA.- La llegada de Cristiano Ronaldo a la Juventus no sólo está ayudando a que ese club mejore y a que la Serie A gane prominencia. Al menos indirectamente, está contribuyendo también a que la selección de Italia se recupere tras el fracaso que le supuso quedarse fuera del Mundial pasado.



Moise Kean, de 19 años y delantero suplente de Juventus, ha tenido la oportunidad de observar a Cristiano de cerca diariamente.



“Sólo puedo aprender de él. Y ocurre todos los días”, comentó Kean, luego de anotar el segundo tanto de los azzurri el sábado, en la victoria por 2-0 sobre Finlandia. Ese partido marcó el debut de Italia en la eliminatoria para la Eurocopa de naciones.



En más de un siglo, ningún delantero tan joven había jugado de inicio con la selección italiana. Kean se convirtió también en el segundo jugador de menor edad en conseguir un tanto con Italia, después de Bruno Nicole, quien lo consiguió en 1958.

Nacido en Italia en una familia de inmigrantes marfileños, Kean recibió un puesto en la selección tras marcar un doblete en el triunfo de la Juventus por 4-1 sobre Udinense a comienzos de este mes, cuando Cristiano recibió descanso.



Kean hizo también historia en 2016-17, su campaña de debut, cuando fue el primer jugador nacido en el siglo XXI en aparecer dentro de un partido de la Serie A, lograr un tanto en una de las cinco ligas principales de Europa y jugar en la Liga de Campeones.



“Simplemente trataré de mantenerme listo para entrenar a tope”, dijo Kean. “Hay muchos récords por romper, y estoy listo para buscarlos”.

El seleccionador italiano Roberto Mancini debutó también con los azzurri a los 19 años. Así que parece el estratega idóneo para orientar a Kean.



“Sus perspectivas son enormes, pero no hay que olvidarnos de que estamos hablando de un chico de 19 años”, comentó Mancini. “Esperamos grandes cosas de él, pero debemos también aceptar los errores. Él está destinado a la grandeza. Tiene mucho talento y siempre está mejorando. Pero tener talento no es suficiente. También hay que jugar con serenidad, alegría y atrevimiento”.



Kean es uno de varios jóvenes que verán acción durante el proyecto con el que Mancini busca que reviva la selección italiana.



Nicolo Barella, volante de 22 años que juega en el Cagliari, marcó la primera diana frente a los finlandeses. Fue también su primer gol internacional.



Los 15 tantos de Italia han sido obra de 15 jugadores diferentes. Los 10 más recientes de éstos llegaron desde que Mancini reemplazó al destituido Gian Piero Ventura.



También el lateral derecho Cristiano Piccini, del Valencia, jugó de inicio su primer encuentro con la selección, ocupando el sitio del lesionado Alessandro Florenzi. Y el mediocampista Niccolo Zaniolo, también de 19 años, debutó con Italia al ingresar como suplente en la segunda mitad.



Y Gianluigi Donnarumma, de 20 años, luce como el aparente heredero de Gianluigi Buffon, quien no ha jugado un encuentro oficial con su selección desde noviembre de 2017, cuando Italia cayó ante Suecia en un repechaje por un boleto al Mundial de Rusia.



Los defensas Daniele Rugani y Alessio Romagnoli, ambos de 24 años, parecen la dupla de centrales del futuro. Federico Chiesa, de 21 a años, y Federico Bernardeschi, de 24, suelen jugar junto a Cristiano en la Juve, y se han consolidado como atacantes por los costados.



El once inicial del sábado incluyó sólo a dos jugadores nacidos en la década de 1980: El capitán Giorgio Chiellini, de 34 años, y otro central, Leonardo Bunucci, de 31. Ellos juegan también para la Vecchia Signora y parecen rejuvenecidos esta temporada, en que los bianconeri han llegado a los cuartos de final de la Liga de Campeones.



En momentos en que Chiesa y Lorenzo Insigne están fuera por lesiones, Kean alineó como extremo ante Finlandia. Sin embargo, puede desempeñarse también como centro delantero.

“Jugaré donde Mancini me ponga”, dijo Kean.



Hay todavía espacio para los veteranos. Fabio Quagliarella, de 36 años, mostró que conserva su capacidad. Estuvo cerca de anotar en el primer balón que tocó tras ingresar en el segundo tiempo. Luego, estrelló un balón en el poste.



Quagliarella, delantero de la Sampdoria que lidera la Serie A con 21 goles, cumplió su primera aparición con Italia en ocho años y medio.



Pero hay que esperar más de los jóvenes italianos el martes, durante un partido contra Liechtenstein en Parma.