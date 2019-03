La derrota de Chile ante México "es como un castigo" para Reinaldo Rueda

SAN DIEGO, ESTADOS UNIDOS.- El seleccionador de Chile Reinaldo Rueda aseguró en la conferencia de prensa posterior a la derrota 1-3 sufrida ante México que el resultado "es como un castigo" para su equipo y culpó a la "ingenuidad" en algunas acciones de los suyos por el marcador final.



"En un partido igualado cometemos un error de pelota parada para el penal del 0-1. Luego nos volvemos a equivocar en otra bola de pelota parada para el 0-2 (...) Al final el resultado es como un castigo a pesar de lo bien que se jugó en el primer tiempo, del orden que tuvimos... Luego intentamos tranquilizar el equipo pero no nos alcanzó", señaló el técnico colombiano en conferencia de prensa.



"Hacía cuatro meses que no nos reencontrábamos y no fue fácil (...) De las derrotas es cuando más se aprende. Estaba el juego controlado, salimos con esa intención de evitar la sorpresa pero se comete esa ingenuidad en ese tiro de esquina que acaba propiciando el 0-1", sentenció.



Rueda, entrenador que clasificó a Honduras al Mundial de Sudáfrica 2010, sigue buscando la fórmula para defender este verano boreal en Brasil los dos últimos títulos de Chile en las Copas América de 2015 y 2016... en ambos casos ante Argentina y, en los dos, con Gerardo Martino, hoy entrenador de México, como seleccionador.

La Roja se enfrentará ahora el martes a Estados Unidos y el Tri se verá las caras el mismo día contra Paraguay.