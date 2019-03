Estrenos de Netflix para el mes de abril

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Para el mes de abril, Netflix trae en cartelera grandes estrenos, entre ellos: El mundo oculto de Sabrina (Temporada 2), The Walking Dead - Temporada 8, entre otros.

A continuación le presentamos el listado completo:

SERIES



1 de abril

-Psycho-Pass (Temporada 1-2)

-Marvel, Cloak & Dagger



4 de abril

-Legion: Temp. 2

-Suits: Temp. 8

-Bitter Daisies (Temporada 1)

-March Comes in Like a Lion (Temporada 2)

-Resurrection: Ertugrul (Temporada 4)

-Fate/Zero (Temporadas 1-2)

-One Strange Rock (Temporada 1)



5 de abril

-El mundo oculto de Sabrina (Temporada 2)

-Tijuana

-El Imperio romano: Calígula 'El emperador loco'

-Arenas Movedizas



10 de abril

-You vs Wild (Serie interactiva Original de Netflix)



11 de abril

-Black Summer



12 de abril

-Liga de la Justicia y Jóvenes Titanes: Unión en acción

-Special



14 de abril

-The Walking Dead - Temp. 8





19 de abril

-¡Samantha!

-Cuckoo: Temp. 5



24 de abril

-Bonding



26 de abril

-El protector - temp.2

-Blindspot - temp.3

-Yankee



PELÍCULAS



5 de abril

-Tienda de unicornios



12 de abril

-¿A quién te llevarías a una isla desierta?

-La cita perfecta



19 de abril

-Alguien especial



DOCUMENTALES Y ESPECIALES



1 de abril

-I am Maris



2 de abril

-Kevin Heart: Irresponsible

-Diet Fiction



5 de abril

-Nuestro planeta. El documental original de Netflix contará con la participación de Salma Hayek





-Suits: Temp 8



20 de abril

-La hierba es más verde



26 de abril

-Street Food