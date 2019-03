TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Argentina de Leo Messi vs Venezuela, Guatemala vs la Costa Rica de Keylor Navas y México ante la peligrosa Chile de Arturo Vidal son tres de los partidos más esperados este viernes 22 de marzo, fecha FIFA.



Estos duelos son solamente algunos que las federaciones han programado para las fechas FIFA de marzo, donde se disputan partidos amistosos.



Pero, ¿a qué hora (Honduras) se podrán disfrutar?

Viernes

- Argentina vs Venezuela - 2:00 PM

Estadio: Wanda Metropolitano, España

Canal: TyC Sports y beIN Sports



- Guatemala vs Costa Rica - 7:00 PM

Estadio Mateo Flores

Canal: beIN Sports



- México vs Chile - 8:15 PM

Estadio: Qualcomm, San Diego

Canal: TDN y Televisa



Sábado

- Brasil vs Panamá

Estadio: Estadio do Dragao

Canal: ESPN



- España vs Noruega

Estadio: Estadio de Mestalla (Valencia)

Canal: ESPN