LONDRES, INGLATERRA.-El artista británico Sam Smith aclaró durante una entrevista que es una persona no binaria, es decir alguien que no se identifica al 100% como hombre, ni al 100% como mujer.



En sus redes sociales constantemente publica imágenes con tacones, pero también con elegantes trajes masculinos. Así que para ahondar sobre su sexualidad platicó abiertamente con la actriz Jameela Jamil para la serie de Instagram TV "I weight Interview".

"Cuando vi la palabra no binario, genderqueer, y leí sobre eso, y escuché gente hablando sobre eso, fue como 'ese soy yo'. Recientemente estaba buscando y leyendo historias sobre gente que se declara como 'genderqueer' o no binario. No soy masculino ni femenino; fluyo en una posición que está entre los dos extremos. Y siempre he estado en conflicto con mi cuerpo y mi mente sobre cómo me percibo", argumentó.

En una entrevista con The Sunday Times en 2017, también dio: "Me siento tan mujer como hombre".

¿Qué es el género no binario?

El Centro Nacional para la Igualdad Transgénero (NCTE, por sus siglas en inglés) explica que hay personas que no necesariamente encajan en una de las categorías de 'hombre' o 'mujer', 'masculino' o 'femenino'.

Es importante resaltar que los términos con los que se describen estas personas son "genderqueer", "sin género" o "bi género", pero no significan lo mismo, aunque todos se refieren a que no pertenecen a un solo género.

