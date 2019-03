Hallan restos de avioneta incinerada en Punta Sal, pero no hay rastro del piloto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los restos de una avioneta incinerada fueron encontrados la mañana de este viernes en el sector de Punta Sal, en el municipio de Tela, Atlántida.



Autoridades que se hicieron presentes al alejado sector de la zona atlántica del país informaron que no se encontró al piloto de la aeronave, ni a ningún otro pasajero.



De acuerdo con la poca información en poder de la policía y agentes militares, no se descarta que la avioneta haya sido utilizada para transportar droga, no obstante, esta versión aún está siendo investigada.



Debido a las llamas no se pudo distinguir si la aeronave portaba alguna placa numérica, para así verificar su procedencia.



Residentes de la comunidad garífuna de Bajamar aseguraron que no escucharon el estruendo de la aeronave al aterrizar ni vieron el momento en el que tomó fuego, por lo alejado del sector.



Las autoridades informaron que continuarán con las pesquisas en la zona para dar con el paradero del piloto y los pasajeros de la aeronave incinerada.