Muere acompañante de motociclista tras ser embestida por un bus en Choluteca

CHOLUTECA, HONDURAS.-Una mujer perdió la vida la mañana de este viernes después de que la motocicleta en la que se conducía junto a su acompañante fuera embestida por un autobús que cubre la ruta Arenas-Julio Midence, en el bulevar Chorotega de Choluteca, zona sur de Honduras.



La víctima, que fue identificada como María Isabel Álvarez Erazo, pereció de manera instantánea tras ser arrastrada varios metros por el pesado vehículo con placas AAL-5758.



Según narración de Norvin Omar Pérez, el conductor de la motocicleta, los dos llevaban sus cascos puestos. Además, confirmó que fue el motorista del autobús quien conducía a exceso de velocidad.

"El bus me impactó y los dos caímos al pavimento. Yo solo me golpeé los brazos, pero por ella no pude hacer nada. Son cosas que pasan", dijo el acongojado joven.



El conductor de la unidad de transporte fue detenido en la escena del suceso para efectos de investigación. Él no brindó declaraciones sobre lo ocurrido.

Miembros de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) acordonaron la zona, mientras Medicina Forense realizaba el levantamiento del cadáver.