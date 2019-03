Barack Obama felicita a Jennifer Lopez y Alex Rodríguez por su compromiso

LOS ANGELES, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Barack Obama celebra el compromiso de Jennifer López y Alex Rodríguez.



A-Rod publicó el jueves en Twitter una nota de felicitación escrita a mano que recibió del expresidente estadounidense y su esposa, Michelle.



Obama escribió: "Después de 26 años juntos, podemos decir que no importa el reto que la vida nos depare, compartirlo con un ser amado hace que todo sea mejor".



Rodríguez tuiteó que la nota "significa muchísimo” para él y López.



El extorpedero de los Yankees y la actriz y cantante se comprometieron a principios de este mes.



Este será el cuarto matrimonio para López y el segundo para Rodríguez. Cada uno tiene dos hijos de relaciones anteriores.

This means the world to us.

