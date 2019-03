Paul Pogba se deshace en elogios para el Real Madrid y lo cataloga como "un club de ensueño"

PARÍS, FRANCIA.-Paul Pogba se deshizo en elogios para el Real Madri, uno de los dos grandes equipos de la Liga.

El campeón del mundo no cerró la puerta a una posible ida al Real Madrid, "un club de ensueño" entrenado por su compatriota Zinédine Zidane.



"Siempre he dicho que el Real Madrid es un club de ensueño para todo el mundo, es uno de los más grandes clubes del mundo", respondió el centrocampista de la selección francesa en una rueda de prensa en Clairefontaine, cuando era cuestionado sobre un posible interés del club español.



Jugar en el Real Madrid, "es un sueño para todo niño, para todo jugador de fútbol. Ahora estoy feliz en Mánchester, juego, hay un nuevo técnico" en la persona de Ole Gunnar Solskjaer, añadió el exjugador de la Juventus de Turín.



"Por el momento, estoy en Mánchester, después no sé lo que deparará el futuro... Ahora estoy en Mánchester y estoy feliz", concluyó.



Interrogado sobre sus relaciones tensas con José Mourinho, exentrenador de los Red Devils despedido en diciembre, Pogba prefirió tirar balones fuera.



"¿Qué era lo que no marchaba? Que no ganábamos. Es por eso que han cambiado de técnico, no hay que entrar en detalles (...) Si los resultados hubieran sido más positivos, el técnico habría permanecido", lanzó con una sonrisa.