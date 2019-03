Thelma Aldana dice que no volverá a Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA. -La exfiscal general Thelma Aldana, candidata presidencial en Guatemala y sobre quien pesa una orden de arresto por anomalías en una contratación durante su gestión, dijo el jueves que no regresará a su país pese a que considera que tiene inmunidad por su candidatura.



Aldana, de 63 años, está desde el lunes en El Salvador, adonde viajó por actividades programadas.



En una breve entrevista publicada el jueves por los medios locales Prensa Libre y Guatevisión, Aldana indicó que no volverá al país pese a haber dicho previamente que regresaría el jueves. Explicó que su equipo realiza el análisis sobre su regreso y que la intención es volver a Guatemala pronto.



The Associated Press ha intentado en varias ocasiones comunicarse con la exfiscal, pero no ha respondido a los llamados.

El futuro Aldana es incierto debido a las diversas interpretaciones sobre su inmunidad. Algunos abogados creen que ya cuenta con la protección porque la ley en Guatemala establece que una persona adquiere inmunidad al ser inscrita su candidatura; pero Leopoldo Guerra, director del registro electoral, dijo la víspera que aún hay plazo para que otros partidos impugnen su inscripción y solo hasta entonces su inscripción estará firme y se hará efectiva la inmunidad.



El Ministro de Gobernación Enrique Degenhart sostuvo a su vez que para él la orden de detención de Aldana está firme por lo que al llegar a Guatemala la policía la detendría y presentaría ante el juez que ordenó su captura.



Rotman Pérez, el abogado de Aldana, dijo el jueves que no volverá al país hasta que se garantice su seguridad. “Se teme por su seguridad, por su vida, esto desborda ya lo legal, no se descarta que le quieran hacer un daño”, dijo Pérez.



El abogado responsabilizó al presidente Jimmy Morales y a sus autoridades de lo que pueda pasarle a la candidata presidencial. “Hay una obsesión de parte del presidente Morales de hacerle daño”, dijo.



El juez Víctor Cruz ordenó la detención de Aldana el 18 de marzo por una investigación de la fiscalía sobre supuestos delitos administrativos.



Aldana ha acusado a sus adversarios políticos, a quienes encarceló por actos de corrupción cuando fue fiscal y al propio presidente Morales, de estar detrás de lo que llama un “pacto de corruptos” supuestamente integrado por políticos, empresarios, jueces, fiscales y particulares que han sido acusados o señalados de corrupción.



Morales no ha respondido al señalamiento.



Aldana es reconocida mundialmente por su lucha contra la corrupción que junto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala la llevó a encarcelar y procesar al expresidente Otto Pérez Molina, quien renunció al cargo en 2015 y actualmente se encuentra bajo arresto en un hospital a la espera de ser llevado a juicio.



Aldana tiene 18 denuncias en su contra presentadas en su mayoría por la Fundación contra el Terrorismo, una organización que defiende a militares condenados por crímenes de lesa humanidad y acusados y condenados por corrupción.