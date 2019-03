Así se jugará la jornada 13 del fútbol hondureño, sin seleccionados

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este fin de semana regresa el fútbol en los estadios hondureños. Sábado y domingo se desarrollará la jornada 13 del Clausura 2018-19 de la Liga Nacional.



La fecha se desarrollará con encuentros en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula, Marcelo Tinoco de Danlí, en la casa del Vida en La Ceiba, así como en el Excélsior y el Estadio Nacional.



Sin embargo, los equipos no podrán contar con los jugadores que fueron llamados por Fabián Coito a la Selección Nacional de Honduras, pues se encuentran concentrados en San Pedro Sula previo al amistoso ante Ecuador el 26 de marzo en New Jersey, Estados Unidos.



Así se jugará la jornada 13:

Sábado 30

- Marathón vs Juticalpa - 3:00 PM - Yankel Rosenthal



Domingo 31

- Real de Minas vs Real España - 3:00 PM - Marcelo Tinoco

- Vida vs Honduras Progreso - 3:30 PM - estadio Ceibeño

- Platense vs Olimpia - 4:00 PM - estadio Excélsior

- Motagua vs Lobos UPNFM - 4:00 PM - Estadio Nacional.