¿Qué palabras tienen prohibido decir Kate Middleton y Meghan Markle?

Es la propia reina Isabel II quien se ocupa de hacer cumplir las reglas. Kate Middleton y Meghan Markle, las esposas de sus nietos Guillermo y Harry, renunciaron a varias cosas al forma parte de la realeza, entre ellas, no pronunciar "ni de broma" estas palabras:



1. Perdón

Esta palabra debe ser sustituida por "lo siento".



2. Toilet

Los miembros de la realeza utilizan el término "loo" para referirse al toilet o baño.



3. Perfume

En este caso se utiliza el término scent (aroma) para elogiar a alguien.

4. Té

La corona británica no ve bien que sus miembros usen este tipo de invitación, la sustituyen por "supper".



5. Lounge o salón

El palacio tiene muchas habitaciones y todas deben ser llamadas por su nombre específico: sala de juegos, sala de lectura, etc...



6. Posh o elegante

La primera regla de la realeza es nunca referirse a alguien, o a ti mismo, como elegante o con estilo.



7. Dessert o postre

En el palacio no te servirán ni escucharás decir postre, en su lugar se dice "pudding".



También existen muchas reglas extrañas en el Palacio de Buckingham, una de ellas que nadie se va a dormir antes que la reina. Se considera de mala de educación hacerlo.

