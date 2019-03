Mauro Icardi reaparece en el entrenamiento del Inter de Milán

El argentino Mauro Icardi señaló una lesión en una rodilla, pero el club aseguró que los exámenes médicos no revelaron ningún problema.

MILÁN, ITALIA.- El delantero argentino Mauro Icardi reapareció este jueves en el entrenamiento del Inter de Milán, después de un poco más de un mes de ausencia debido a un conflicto sobre la prolongación de su contrato con el club.



El goleador de 26 años causa baja desde el 13 de enero, cuando le fue retirado el brazalete de capitán. El jugador señaló una lesión en una rodilla, pero el club aseguró que los exámenes médicos no revelaron ningún problema.



Icardi trabajó este jueves en el centro del entrenamiento del club 'nerazzurro' junto a un reducido grupo de compañeros, mientras el resto participa en los compromisos con sus selecciones.



Colíder de la clasificación de goleadores la pasada temporada con 29 goles, Icardi suma 15 goles en todos los frentes este curso. Pero no ve puerta en Serie A desde el 15 de diciembre y no juega desde el 9 de febrero.



Su regreso se produce sin que haya renovado el contrato con su club, después de largas e infructuosas negociaciones entre el Inter y la esposa de Icardi, Wanda Nara, que ejerce como representante.



El Inter es tercero en la Serie A a 22 puntos del líder Juventus, y a 7 del Nápoles. Su próximo partido será ante el Lazio el 31 de marzo.