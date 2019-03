Hermana de joven acribillada en Ciudad España: "Ella no tenía gavillas ni andaba en pandillas"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Con visibles lágrimas que caían en las mejillas y un rostro completamente desencajado, la hermana de Blanca Yessenia Moncada Cabrera, una joven de 21 años de edad que fue asesinada este jueves 21 de marzo en Ciudad España, pidió que se esclarezca el crimen de su pariente y que no sea una cifra más de los índices de impunidad en Honduras.



"Queremos que se haga justicia, que esta muerte no quede impune. Ahí en Ciudad España la asesinaron enfrente de los policías. En este país no hay seguridad", fue su principal reclamo.



Además, agregó que su hermana, que apenas cursaba Bachillerato en Humanidades, jamás había estado involucrada en grupos delictivos.

"Queremos que se esclarezca porque ella no andaba en gavillas, ni pandillas" exigió.

De interés: Una joven madre, la primera víctima del 2019

El féretro fue retirado de la morgue capitalina por sus familiares. Foto Estalin Irías| EL HERALDO





Cifras

En 2017 hubo 389 feminicidios y en los últimos 15 años más de 5,600.



Lo que más preocupa a las organizaciones defensoras es que "más del 90 por ciento de los crímenes contra las mujeres se encuentran en la impunidad".

Vea: Colonias de la capital de Honduras invadidas por la pandilla 18

Causas

Pese a que en el país existe una clara falta de investigación de estos crímenes, se estima que el móvil principal es el ajuste de cuentas y la violencia intrafamiliar, dicen las instituciones protectoras de mujeres y así lo confirma el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH)



“Ya están mandando a quitarle la vida a mujeres y pueden ser por muchas causas, por celos, a causa de violencia intrafamiliar, pero del 42 por ciento no se tiene ninguna información sobre los posibles móviles”, explicó la directora del OV-UNAH a EL HERALDO.



Entre los factores comunes de las víctimas están las edades, casi todas andan de entre los 15 y los 29 años.



Además: De víctimas a criminales, así ha incursionado la mujer en el mundo delictivo en Honduras