Romell Quioto se lesiona y es duda para enfrentar a Ecuador en el debut de Fabián Coito

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El delantero hondureño Romell Quioto se lesionó durante uno de los entrenamientos con la Selección Nacional, que se encuentra concentrada en San Pedro Sula.



Quioto, de 27 años de edad, quedaría fuera del debut de la H de Coito, que se enfrentará a su similar de Ecuador en un amistoso el próximo martes 26 de marzo.



De acuerdo con la información revelada hasta el momento, el atacante del Houston Dynamo de la MLS presenta una lesión en su pierna derecha, que sufrió el martes durante uno de los entrenamientos en el Estadio Olímpico, por lo que desde ese momento fue apartado del grupo para recibir atención médica.



Se maneja que Romell estaría fuera de actividad alguna durante un mes, aunque aún no se ha confirmado esta versión.



Lo que sí se confirma es que no ha asistido a los trabajos de entrenamiento que se han realizado en el gimnasio, pues ha tenido que recibir terapias de rehabilitación.



De última hora se dio a conocer por parte de la Fenafuth que el exolimpista se sometió a exámenes médicos y una resonancia magnética, y que se trata de una "distensión lateral de rodilla -que sufrió- en la práctica del martes", aunque no informaron sobre su participación en el amistoso de la próxima semana a disputarse en New Jersey, Estados Unidos.