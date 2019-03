Venezuela: Juan Guaidó denuncia el secuestro de jefe del despacho del Congreso

CARACAS, VENEZUELA.- La policía política de Venezuela allanó en la madrugada del jueves las residencias de dos colaboradores del líder opositor y jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en el este de la capital, Caracas. Roberto Marrero, director de despacho del presidente del Congreso, fue detenido tras el registro, confirmó el diputado Sergio Vergara a reporteros.



Las viviendas de Marrero y del diputado opositor Vergara, que son vecinos, fueron registradas pasadas las 02:00 de la madrugada por varias decenas de miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la policía política, que se presentaron en el lugar con los rostros cubiertos por pasamontañas y armas largas.



“En este momento están entrando en casa del diputado Vergara y en mi casa un grupo fuerte del SEBIN”, dijo Marrero, el más estrecho colaborador de Guaidó, en una grabación telefónica en la que se escuchan de fondo fuertes golpes.



“Lamentablemente llegaron a mí. Sigan en la lucha. No se detengan. Cuiden al presidente”, agregó el opositor.



Dos de las puertas del apartamento, una de hierro y otra de madera, fueron partidas a golpes y sacadas de sus bases para entrar por la fuerza al apartamento de Marrero, relató a The Associated Press el diputado opositor Carlos Berrizbeitia tras ingresar al lugar, donde aseguró que varias gavetas fueron abiertas y se lanzaron objetos al suelo.



“Los cuerpos de seguridad siguen secuestrando a los ciudadanos”, dijo Vergara a la prensa. El legislador denunció además que, mientras lo sacaban detenido de su casa, Marrero le gritó que le “habían metido dos fusiles y una granada” dentro de la vivienda.



Al condenar la detención de su más estrecho colaborador, Guaidó expresó en un mensaje en Twitter que se desconocía el paradero de Marrero y exigió su inmediata liberación.



Horas después del incidente, Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente interino de Venezuela, se trasladó al edificio donde viven Vergara y Marrero, en una exclusiva urbanización del municipio capitalino de Baruta, donde se reunió con algunos diputados y colaboradores.



En nombre del gobierno de Colombia, el canciller Carlos Holmes Trujillo rechazó la acción contra los dos colaboradores de Guaidó e hizo un llamado a la comunidad internacional a través de Twitter para exigir respeto a la libertad, a la vida y la integridad de los opositores.



Marrero y Vergara acompañaron a Guaidó durante una gira por Sudamérica a finales de febrero.



Por el momento, las autoridades no realizaron comentarios al respecto.



A finales de enero, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno, prohibió la salida del país a Guaidó y congeló sus cuentas bancarias y activos a pedido de la Fiscalía General, que abrió un proceso en su contra por unos eventos violentos que aún no se precisaron.



A mediados de este mes, el Ministerio Público inició un segundo proceso contra el jefe de la Asamblea Nacional por su supuesta vinculación con un ataque al sistema eléctrico que generó un apagón nacional que se extendió por cuatro días.



En un claro desafío al máximo tribunal venezolano, Guaidó salió del país y regresó a Caracas a principios de este mes por el aeropuerto internacional Simón Bolívar, en un vuelo de la aerolínea panameña Copa procedente de Panamá sin ningún tipo de problema. Estaba acompañado por Marrero y Vergara, entre otros colaboradores.