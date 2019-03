¿Qué delanteros de la Selección de Honduras pondría Fabián Coito ante Ecuador?

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- En su tercer día de entrenamiento con la Selección de Honduras, Fabián Coito comienza a estructurar el equipo que saldrá frente a Ecuador el martes 26 de marzo.



El once inicial en este nuevo proceso será un tarea no muy fácil para el urugayo, ya que solo tiene seis días para encarar este importante compromiso. Seguramente el duelo le dará la pauta de como jugará su equipo en los próximos partidos.



Como opciones en la parte ofensiva, Coito convocó a Alberth Elis, Romell Quioto, Choco Lozano, Michaell Chirinos, Rubilio Castillo y Bryan Róchez.



Sin embargo, los que mejor estaban jugando en relación a la cantidad de goles que venían anotando se quedaron fuera de la lista. Tal es el caso de Jerry Bengtson de Olimpia y Roger Rojas de la Liga Deportiva Alajuelense.



Al no tener estas dos opciones, se ve claramente que Fabián Coito no apostará por la efectividad que el jugador posea, sino que está buscando jugadores que obedezcan a un sistema táctico dentro del terreno de juego. Hasta ahora eso es lo que refleja.



Choco Lozano, que no ha sido tan determinante en el Girona de España, se convierte en ese jugador que le da la pausa y busca una mejor opción cuando se trata de una ocasión frente al arco; algo que la mayoría de técnicos buscan en los jugadores actuales.



Alberth Elis, delantero del Houston Dynamo de la MLS de los Estados Unidos, sin duda le dará rapidez al juego, en caso de que el Choco no pueda penetrar el arco contrario.

Michaell Chirinos también encajaría en el sistema, ya que Coito mencionó tras su llegada que recuperaría el estilo de juego del fútbol hondureño. Perdido desde la llegada de los colombianos en los últimos tres procesos eliminatorios.