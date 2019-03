Capturan al exfutbolista de selección Colombia Jhon Viáfara por narcotráfico

CALI, COLOMBIA.- El exfutbolista de la selección colombiana Jhon Viáfara, campeón de la Copa Libertadores con el Once Caldas en 2004, fue capturado por presunto narcótrafico y ahora enfrenta un pedido a extradición a Estados Unidos.



El exmediocampista, de 40 años, y otras cuatro personas fueron detenidas el martes en las ciudad de Jamundí (oeste) y Medellín (noroeste) en una operación conjunta del entre la fiscalía y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la policía.



"Según las investigaciones adelantadas por autoridades estadounidenses, los detenidos harían parte de una red trasnacional que tendría nexos con la estructura criminal Clan del Golfo", la mayor banda del país de tráfico de narcóticos, indicó este miércoles la fiscalía en un comunicado.



Viáfara se habría asociado entre 2008 y 2018 con otras personas para enviar cocaína en lanchas rápidas, semisumergibles y otro tipo de embarcaciones desde el Pacífico colombiano hacia Estados Unidos vía Centroamérica.



El exvolante era conocido en la banda como el "Futbolista". Según las autoridades se encargaba del pago de la nómina a quienes transportaban la droga y de establecer contactos para enviar los cargamentos hacia países centroamericanos.



Entre 2017 y 2018, a esta organización le fueron incautadas 2,5 toneladas de cocaína, avaluadas en unos 28 millones de dólares, aseguró la policía.



Por los cinco detenidos hay un pedido de extradición de una corte del estado estadounidense de Texas, por el delito de tráfico de narcóticos.



Reconocido por su potente remate de media y larga distancia, el exvolante defensivo tuvo una laureada carrera futbolística en Colombia, donde militó en equipos como Once Caldas, América de Cali, Deportivo Cali, Junior e Independiente Medellín.



En Colombia es muy recordado un violento disparo suyo desde fuera del área que le dio la ventaja parcial al Once Caldas en la final de la Libertadores contra Boca Juniors, que luego ganarían los cafeteros en definición por penales en partido en Manizales.



Sus buenas actuaciones en la cancha lo llevaron a fichar por los ingleses Southampton y Portsmouth, y el español Real Sociedad. Además de participar con Colombia en las Copa América de 2004 y 2007 y las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Sudáfrica 2010.



Tras casi veinte años de carrera, se retiró de la actividad deportiva en 2015.



- Narcos y futbolistas -

Viáfara no es el primer futbolista colombiano inmerso en escándalos por tráfico de droga.



El exlateral Diego León Osorio, quien también vistió la camiseta tricolor, fue condenado en febrero a cinco años de prisión domiciliaria por intentar traficar un kilo de cocaína a España.



Osorio, de 48 años, tenía antecedentes por narcotráfico en Estados Unidos en 2002 y 2010. Afectado por lesiones de rodilla que impidieron el despegue de una carrera que se avizoraba brillante, el exdefensor jugó en los clubes locales Atlético Nacional, Independiente Medellín y Santa Fe.



Otros internacionales con Colombia también tuvieron líos por lavado de activos o tráfico de droga, como los mundialistas Luis Alfonso "Bendito" Fajardo y Wilson Pérez.



El exjugador del Real Madrid Freddy Rincón fue exonerado de un caso de narcotráfico y blanqueo de capitales en Panamá en 2018, mientras que el exportero René Higuita fue arrestado en 1993 por mediar en la liberación de la hija secuestrada de un socio del abatido capo Pablo Escobar.



Colombia es el principal cultivador mundial de hoja de coca, materia prima de la cocaína, y también el mayor productor de esa droga, según la ONU.