Rawvana, youtuber crudivegana, pierde seguidores tras ser descubierta comiendo pescado

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La youtuber mexicana Yovana Mendoza, quien hace unos días fue descubierta en su engaño de comer alimentos procedentes de animales, ha recibido un duro golpe en las redes sociales. La han dejado de seguir.



Antes de conocerse todo el escándalo tras un video publicado por Pautips, Rawvana, como es conocida en YouTube, celebró que alcanzó los dos millones de suscriptores, mismos que no dudaron en darse de "baja".



Pero esta no fue la única red social que se vio afectada, la también influencer tenía 1.8 millones de seguidores en Instagram, lo que bajó considerablemente en los últimos días, pasó a 1.3 millones.



Desde que publicó un vídeo disculpándose por no revelar los problemas de salud que su estilo de vida le estaban ocasionado, Rawvana ha decidido mantenerse alejada de Internet.



La youtuber se hizo famosa hace cinco años por comer alimentos a base de plantas, verduras y frutas, con las que aseguró dejó los vicios y su vida cambió por completo.



La joven aprovechó para publicar libros y dietas especiales para las personas que la seguían y querían adoptar esta "nueva vida".



Sin embargo, quedó al descubierto que su alimentación le estaba afectado drásticamente, al punto de perder su período menstrual y dejar de ovular, además de darle anemia y problemas grastrointestinales.



Rawvana aseguró que no lleva más de dos meses agregando pescado y huevo a su dieta diaria.

