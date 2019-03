Netflix lanza tráiler oficial de Stranger Things 3

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¡La espera terminó! Netflix reveló el nuevo tráiler de la tercera entrega de Stranger Things que se estrenará el próximo 4 de julio de 2019 en la plataforma de streaming.



Un verano puede cambiarlo todo, es el lema con el que los creadores de la serie llamaron la atención de los fanáticos.



Esta tercera temporada está enfocada en las vacaciones de 1985, además mostrará la celebración del 4 de mayo y la apertura de un nuevo centro comercial que llamará la atención.



En las imágenes se muestra que Eleven, Dustin, Mike, Lucas, Sadie y Will prefieren dejar el sótano para divertirse fuera.

