Honduras busca activar acuerdo regional aéreo de Centroamérica  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras busca impulsar la implementación del Acuerdo de Cooperación para la Facilitación y Desarrollo de las Operaciones Aéreas con Guatemala, El Salvador y Nicaragua, firmado en 2008, y así devolverle el funcionamiento a la red de aeródromos abandonada en el país.

Con la iniciativa se pretende poner a disposición algunos de los aeródromos hondureños con un nuevo marco de seguridad y agregar otros más al convenio.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO evidenció en un recorrido a nivel nacional las malas condiciones en las que se encuentran los aeródromos y el déficit de vuelos comerciales.

Y es que se invirtieron 220 millones de lempiras en las edificaciones con el fin de repotenciar el turismo en el país.

“Estamos trabajando a través de Desarrollo Económico, quien lidera esa parte, para poder sentarse en la mesa con el gobierno de Guatemala y El Salvador que ya se adhirió a esto de la Unión Aduanera y poder nuevamente poner a disposición en el caso de Honduras algunos de los aeródromos que tienen ya funcionando pero bajo un marco de seguridad”, explicó Wilfredo Lobo, director de Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC).

El funcionario detalló que el acuerdo siempre estuvo vigente y que ahora serán incluidos más aeródromos hondureños.

“Ahora no solo van a ser cuatro aeropuertos porque Honduras va poder agregar a la lista otros aeródromos, entonces esto quedo flexible, para que cuando los países lo decidieran pudieran ampliar su cobertura en el caso de agregar más aeródromos que es lo que se esta haciendo ahora”, argumentó Lobo.



Acuerdo regional

Pero ¿por qué el acuerdo regional no se ha podido concretar? Lobo explicó que en el año 2008 se aprobó un decreto para el desarrollo de las operaciones aéreas entre los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador, y Nicaragua, “que no tiene nada que ver con la Ley de Cielos Abiertos”.

“Este fue un acuerdo regional entre estos cuatro países de Centroamérica y eso pues hizo que en aquel momento Honduras abriera sus aeródromos para que vinieran aeronaves o empresas aéreas de estos países con los que se firmo el acuerdo”, dijo el funcionario.

Argumentó que en ese entonces el acuerdo solamente se aplicó con Guatemala “porque Nicaragua aunque firmó el acuerdo no lo aplicó, no lo quiso aplicar”.

El convenio en mención era un instrumento en el que se contemplaba “una apertura total de todos los aeródromos de las partes firmantes”.

Lobo detalló que el acuerdo fue publicado y aprobado por los gobiernos de estos países en 2008, “cuando se habla de este acuerdo es regional”.

El funcionario explicó que en primera instancia se encontraron situaciones ilegales en la apertura de la red de aeródromos por lo que se determinó modificar algunas de las disposiciones que se habían pactado.

“Cuando se abrieron los aeródromos venían naves, no había control, porque no había aduana, migración o control en los aeródromos, por lo tanto, eso vulneraba la seguridad nacional y la seguridad operacional”, dijo Lobo.

Ante esto los gobiernos participantes determinaron regular “después del 2009 y se decidió por parte de Honduras, que ya no se iba manejar así, igualmente Guatemala determinó otros cambios”.

“Cualquier vuelo que viniera de los países incluidos en el acuerdo debían pasar primero por un aeropuerto internacional y luego iría a un aeropuerto nacional”, argumentó el director.

A partir de ahí se comenzó a trabajar de esa manera, ininterrumpidamente, según el interés de cada uno de los países participantes, pero la medida desincentivo los vuelos al suponer mayores costos.

Lobo manifestó que la AHCA es la encargada de regular los aeródromos pero no de promover el turismo, pues para eso hay otras instituciones facultadas.

Actualmente y ante el abandono de la red de aeródromos se determinó volver a sentarse con los países suscritos en el convenio y buscar los mecanismos para restablecer los vuelos con la inclusión de más aeródromos hondureños.

El funcionario recalcó que la iniciativa principal corresponde a Desarrollo Económico y que ya existen avances con Guatemala, con quien ya una vez se interlazaron vuelos y El Salvador que ya se adhirió al tema de la Unión Aduanera.

Se estableció que esta vez deberá primar el marco de seguridad y sería una ampliación porque ahora no solo van a ser cuatro aeropuertos hondureños, sino que se van poder agregar a la lista otros aeródromos entonces aprovechando que el convenio suscrito es flexible.

