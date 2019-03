Fernanda Castillo comparte con fans "su batalla con el peso" y recibe halagos

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La actriz Fernanda Castillo ha atravesado numerosas críticas por su peso, algunas veces por su extrema delgadez y en los últimos meses por su notable aumento de libras.



La mexicana usó sus redes sociales para abrir el corazón y compartir con los seguidores la "batalla con el peso" que le ha tocado librar. En una publicación explicativa, que acompañó con una foto sin maquillaje y el abdomen al descubierto, contó el cambio físico que atravesó mientras grabó la película "Dulce familia".



“Comparto esto porque sé que como yo, muchas mujeres y hombres que me leen, pasan por esto toda su vida. A veces no se trata del peso, a veces es tu nariz, lo delgado de tus piernas, tu estatura. A veces es solo un sentimiento interno de no gustarte cuando te miras al espejo”, dice un fragmento de su publicación.



Su espontaneidad y naturalidad desató una avalancha de comentarios de fans que se identificaron con ella y aplaudieron su valentía.

A continuación el texto íntegro que Fernanda Castillo publicó:

"Esta soy yo semanas después de despedirme de Tami, mi personaje en #DulceFamilia; el personaje que me llevó a una gran transformación externa, pero también interna.

Desde muy joven empecé una batalla contra mi cuerpo porque no era “lo que debía de ser”. Mientras más me angustiaba por llenar las expectativas de los demás, de cómo “debía” verme, mi cuerpo más se resistía.

Con los años fui aprendiendo a negociar con “mi cuerpo”, a veces a las malas (con dietas demasiado estrictas y riguroso ejercicio) a veces a las buenas (relajándome, cuidándome y confiando). Después de mucho creía haber hecho las paces con él. Cuando llegó Tami y la oportunidad de interpretarla, la vida se me movió. Regresar a una lucha con mi cuerpo me daba miedo y empecé a sentirme profundamente insegura. Cómo iba a entender a un personaje que se aceptaba y quería, si yo nunca había hecho eso. Si no sabía como hacerlo.

Puedo decir que sólo durante la filmación de la película, jugando a ser Tami, con la ropa de Tami, con su alegría y lejos de presiones; me sentí feliz. Comparto esto porque sé que como yo, muchas mujeres y hombres que me leen, pasan por esto toda su vida.A veces no se trata del peso, a veces es tu nariz, lo delgado de tus piernas, tu estatura... a veces es solo un sentimiento interno de no gustarte cuando te miras al espejo.

El trabajo de regresar a mi cuerpo fue igual de desgastante durante varios meses. Hasta el día en que paré y me rendí. No se rindió mi voluntad sino que solté la idea de que sólo valgo por como me veo. Empecé a darme cuenta de que todo lo que he logrado es gracias a lo que hay dentro de mí, a tenerle paciencia y respeto a un cuerpo que no solo me sostuvo durante el proceso tan difícil al que lo sometí, sino que me ha sostenido toda la vida. Comencé a valorarlo, a escucharlo y a celebrar que soy mucho más de lo que exprese una báscula o una talla.

Decidí parar esta guerra y reconocer a mi cuerpo como un aliado para trabajar juntos de una manera saludable, para alcanzar cualquier reto que nos propongamos".