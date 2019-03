Calculadora Deportiva: "Cuando el entrevistado es cascarrabias me gusta ir a provocarlo"

TECUGICALPA, HONDURAS.- Un brasileño llamado Evanivaldo Castro Silva, el máximo rompe redes de la liga mexicana, fue la inspiración para que Luis Edgardo Vallejo apodara como Cabinho a un joven que llegó a Radio América con muchos sueños de ser un gran periodista deportivo.



Aquel muchacho que tocó las puertas de esa casa radial hace 22 años fue Heribaldo Laínez. Cabinho se estrenó en el programa Radio Deportiva, con el experimentado periodista Russell Ramos, quien le dio la oportunidad de incursionar en el mundo de los deportes.



Como ha ocurrido en la mayoría de los casos de los viejos periodistas deportivos en Honduras, la radio era el lugar ideal para comenzar a dar los primeros pininos.



En aquellos años, la liga de ascenso (un torneo fuera del radar de la gente), fue el termómetro perfecto para conocer el talento y tenacidad de Cabinho, quien no se arrugó con tal responsabilidad. Estando como colaborador "me probaron y luego me ascendieron como empleado definitivo" en la función de reportero.





















Los años transcurrían para Heribaldo Laínez y sin darse cuenta tenía que correr de un lugar a otro para ejercer la profesión que un día lo ilusionó en su vida. "Llegué a tener tres trabajos, solo me cruzaba de un pasillo a otro para seguir en mis labores", situación que, aunque no le dejó mucho placer, era la única salida para sobrevivir y cumplir con sus obligaciones familiares.



Kenia Torres, su compañera en Azteca Honduras, lo considera una persona responsable y hasta muchas veces obstina con determinados temas. Cabinho prefiere definirse como un periodista luchador y ordenado.



Juntos funcionan como un engranaje en el programa deportivo, que se transmite diariamente en horas de la tarde. Y para cubrirse ante emergencia, como piezas de reemplazo. Por ejemplo, cuando tienen que atender sus responsabilidades como padres, uno cubre al otro.



En el currículo de Heribaldo Laínez figuran dos mundiales de fútbol, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, ambos acompañando la Selección de Honduras. También llenan su ficha muchas eliminatorias y por supuesto la Liga Nacional. En su estilo periodístico. "Cuando el entrevistado es cascarrabias me gusta ir a provocarlo", atrevido, ¿no?



Aficionado de parrilladas en sus ratos libres, además de disfrutar una buena película con su familia y amigos, Heribaldo Laínez sueña con un país con más educación y salud, pues considera que es necesario recuperar la paz en los hogares hondureños.