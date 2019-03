Pautips reacciona tras exponer a youtuber crudivegana comiendo pescado

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La youtuber colombiana Paula Galindo -conocida como Pautips- fue objeto de malos comentarios tras publicar un video en el que expuso a su amiga Rawvana comiendo pescado.



En las redes sociales muchos han tildado a Yovana Mendoza -Rawvana- de haberse lucrado con el crudiveganismo a base de engaños. Ella hablaba sobre los beneficios que trae la dieta a base de plantas, frutas y verduras en el cuerpo.



Por esta razón, Pautips, considerada la "culpable" de exponer a la youtuber mexicana, reaccionó en su cuenta de Twitter con un mensaje de apoyo y respeto a su amiga.

Vea aquí: ¿Quién es Rawvana, la youtuber que engañó a sus seguidores?



Esto escribió:

"A mí no me importa que me cataloguen de traicionera o de mala amiga. Ese título me lo darán las personas que me conocen de manera real. De mis imprudencias aprendo y creo que todo en la vida tiene un propósito, no soy quien para juzgar pero tengo todo el derecho de apoyar.



Y hoy decido apoyar a Rawvana en todas las decisiones que ella tome por su salud, porque si cada quien no se encarga de su propio bienestar entonces ¿quién? Esta situación es tan reciente que ella no había encontrado la forma de comunicarlo.



No es un proceso fácil para ella después de años de llevar este estilo de vida y lamento que se haya apresurado el momento de contarles. Por mi parte yo asumo la responsabilidad al no editar ni revisar muchas veces mi contenido, como se lo paso a mi editor lo subo...



Y no sabía que este clip estaba incluido en mi vlog. No era mi intención hacerle daño a nadie, ni causar una polémica con mi contenido. A veces estos accidentes pasan y ya solo puedo asumir mi responsabilidad y apoyar a Yovana en todas las decisiones que ella tome en su proceso".



Rawvana también habló públicamente de lo que está ocurriendo y aseguró que se trata de cuestiones de salud el haber incluido en su dieta pescado y huevos.