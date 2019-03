El engaño de una youtuber crudivegana expuesto por Pautips

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La credibilidad de la youtuber crudivegana Rawvana se ha venido en picada luego que quedara al descubierto que consume alimentos de origen animal, después de seis años de haber creado un imperio defendiendo las dietas basadas a base de plantas, frutas y verduras.



La polémica para la mexicana comenzó tras realizar un viaje a Bali, Indonesia, con sus amigas, entre ellas Paula Galindo conocida en YouTube como Pautips. La joven utilizó sus redes sociales para publicar un video en el que se ve pescado en el plato de Rawvana.



Ante esta situación, Yovana Mendoza -Rawvana- decidió explicar qué es lo que realmente ha ocurrido con su cuerpo tras haber iniciado su dieta crudivegana. En la grabación Rawvana asegura que a un año de haber iniciado con su nuevo estilo de vida perdió su período menstrual, lo que le trajo varias consecuencias a su salud.



"Fui a hacerme estudios y evidentemente mis hormonas estaban todas desbalanceadas, no solamente eso, también otros niveles de vitaminas y minerales estaban bajos. Yo no quería pensar que era la dieta, y fue cuando empecé a cambiar mi dieta, a comer alimentos cocinados, y regresó mi regla en 2016″, relató.



Pero el problema volvió meses después y descubrió que estaba anémica. "Mis niveles de hierro y mi tiroides estaban bajos. Los doctores me decían que mi cuerpo no estaba absorbiendo los nutrientes, y que debía comer huevo y proteína animal, pero decidí dejar de ver a esos doctores y buscar a un médico que aceptara mi dieta basada en plantas".



Tiempo después comenzó con problemas gastrointestinales y su cuerpo dejó de procesar la fibra, lo que la llevó a consumir huevos y pescados desde hace más de dos meses.



"La razón por la que no había compartido esto es porque necesitaba tiempo para sanarme, para sentirme bien, para comprobar y después compartirlo con ustedes. No estoy lista, pero lo estoy haciendo y me voy a sentir bien después de que sepan lo que está pasando, porque mi deseo más grande es regresar a comer mis alimentos y estar sana y sentirme bien", dijo Rawvana.



¿Qué es ser crudivegana?

El crudiveganismo es una dieta basada en alimentos crudos de origen vegetal. Excluye todos los productos de origen animal, y todos los alimentos que para consumirse necesiten ser sometidos a cocción.



Forman parte de ella verduras y frutas, frutos secos, cereales y legumbres germinados, otras semillas, aceites vegetales, algas marinas, hongos y sus combinaciones y preparados.