Novia de Maluma reacciona tras fotografía con Becky G

BOGOTÁ, COLOMBIA.- El cantante colombiano Maluma ha dado de qué hablar después de publicar varias fotografías junto a Becky G, pero ahora su novia también forma parte del escándalo.



Y es que el reguetonero compartió una imagen junto a la cantante y actriz, donde él la toma del rostro e intenta darle un beso.

"La respuesta a mi pregunta es no", escribió junto a la instantánea.





Pero eso no es todo, pues Becky G también compartió otra imagen ignorando a Maluma y diciéndole claro "que no".



Esas publicaciones no fueron del agrado de Natalia Barulich, quien comentó la instantánea en el perfil de su novio con la frase "definitivamente no".



Las imágenes forman parte de una campaña de un tema musical entre ambos artistas, pero aún se desconoce el nombre.





Las fotografías ya tienen más de un millón de visualizaciones, lo que podría significar un éxito para el colombiano y la joven estadounidense.