Diego Armando Maradona rechaza ser "obrero" de Infantino para cambiar el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Molesto y decepcionado con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, el astro argentino del fútbol Diego Armando Maradona dijo que no ayudará al dirigente en su intención incrementar el número de equipos participantes en el Mundial de clubes y la Copa del Mundo.



"Quiero aclarar bien que yo no soy obrero u operario de Infantino, yo soy técnico de Dorados y defiendo el fútbol. Si Infantino quiere hacer de esto un show, yo no lo entiendo", dijo Maradona.



Diego habló el sábado en conferencia de prensa posterior al partido en que su equipo Dorados de Sinaloa de la segunda división mexicana empató 1-1 con los Mineros de Zacatecas.



El viernes, Infantino anunció las intenciones de tener un Mundial de Clubes con 24 equipos en 2021 -en sustitución de la Copa Confederaciones- y pasar de 32 selecciones a 48 para la Copa del Mundo de 2022.



El entrenador argentino expresó que el dirigente ítalo-suizo lo utilizó mientras lograba convertirse en presidente de la FIFA y lamentó que no haya cumplido sus ofrecimientos de campaña.



"Infantino me llamaba antes de las elecciones y después de las elecciones no me llamó más", acusó Maradona. "Yo estoy muy caliente porque antes de ganar las elecciones se dijeron muchas cosas que no se cumplieron y eso es traicionar a la gente".



Asimismo, el entrenador argentino de 58 años recalcó que "yo no formo parte de esa familia FIFA" y "si Infantino quiere hablar conmigo, tiene mi teléfono".



Maradona tampoco olvida que durante el Mundial Rusia-2018, el croata Zvonimir Boban, secretario general del organismo, le llamó la atención por sus críticas al árbitro del partido entre Colombia e Inglaterra de octavos de final.



"No me gustó que Infantino mandara a Boban a regañarme; yo lo saqué con un revés", detalló Maradona. "Le dije: 'Boban, tú entraste tres veces al área, yo entré 150'".