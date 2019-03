Eros Ramazzotti: “Este disco habla de un amor que no veo como refugio”

Redacción

ROMA, ITALIA.- El cantante italiano Eros Ramazzotti emprende un exitoso recorrido con su tour “Hay vida” (Vita Ce n’é, en su idioma original) para conquistar a sus seguidores.

Con 35 años de carrera, el intérprete está consciente de que la vida es de cambios y ha sabido ajustarse a ellos sin perder su esencia. “El escenario representa la vida, siempre quise mejorar mis shows y la gente está acostumbrada a ver mi entusiasmo por el cambio, en cada momento, concierto por concierto”, dijo en una entrevista reciente.

Desde que comenzó con su carrera musical, se ha dedicado a cantarle al amor, pero no a un amor que ve como refugio, sino como un elemento de fuerza y esperanza.

Hace poco, el italiano habló de sus colaboraciones con Luis Fonsi y Alessia Cara, a quienes aseguró escuchar desde hace tiempos. Dijo que en alguna ocasión se imaginó cómo sería trabajar con ellos y cómo sería la fusión de voces y estilos.

Con Luis Fonsi ya son grandes amigos, luego de compartir estudio de grabación.

¿Y qué de su retiro? Con el nuevo disco, Ramazzotti aseguró que pensó en la retirada, sin embargo, su deseo de seguir haciendo música y el apoyo de su público lo mantienen en el redil.

No es fácil aguantar tantos años en primera línea de la música. ¿Cuál crees que ha sido la clave en tu caso?

La determinación y el deseo de hacerlo cada vez mejor, por mí y por mi público. Ahora es más difícil entrar en los corazones de las personas, pero si has construido una carrera sólida, la gente reconoce tu trabajo y continúa apreciando lo que haces. - Eros Ramazzotti

Llegaste a plantearte la retirada... ¿Qué te motiva a seguir?

Antes de lanzar este último álbum llegué a pensar en la retirada, es cierto. No quería lanzar un nuevo trabajo solo para mantenerme en el mercado, quería volver con algo especial y mi equipo me ayudó mucho. Es importante tener confianza y perseverancia. El deseo de seguir haciendo música y el apoyo del público que todavía me sigue es lo que me hace continuar.

El título del disco es optimista, pero en las letras de las canciones se atisba cierto pesimismo...

Me gustaría ser optimista, siempre espero un cambio. Con mis canciones siento el deber de mostrar la sociedad en la que vivimos. Me siento responsable ante mi público y quiero hablarle libremente, incluso de lo que está mal. Existen muchos problemas actualmente y la música es un buen medio de hacer llegar ciertos mensajes de una manera más ligera y comprensible. Hay mucha hipocresía, mucho odio, pero la gente debe sentirse bien.

El disco supone también un cambio importante en cuanto al sonido y la instrumentación a la que nos tienes acostumbrados. ¿Es un intento de captar nuevo público?

Hay que seguir el ritmo de los tiempos y, por lo tanto, algo tiene que cambiar en la forma de hacer música. Siempre hay que renovarse. Llevo varios años escuchando a las nuevas generaciones y estoy muy contento de que se note esa influencia.

Nació en Roma, en el barrio de Cinecittà. Su paso por la música comenzó a los 18 años con el Festival de Castrocaro.

¿Cómo se gestaron las colaboraciones con Luis Fonsi y Alessia Cara?

Con Luis Fonsi nos encontramos en Miami para el video de “Por las calles las canciones”. Inmediatamente nos hicimos amigos y nació este tema que es un himno a la música y a la diversión. Teníamos la misma idea de celebrar el amor y compartir con todos las buenas vibraciones. En cuanto a Alessia Cara, siempre me gustó su voz y empecé a imaginar cómo sería una colaboración entre los dos. Pensé que nuestras voces juntas funcionarían bien... y así fue.

El amor sigue siendo el gran tema de tus canciones, ¿aún te quedan cosas por decir sobre él?

Este disco, como todos los míos, habla de un amor que no veo como un refugio, sino como un elemento de fuerza y esperanza en un mundo en el que, con demasiada frecuencia, el mal triunfa sobre el bien. Siempre hay algo que contar sobre el amor, nunca faltará en mis canciones.

“Yo que nunca estoy seguro de nada”, canta en primer plano. ¿La inseguridad es tu peor enemigo?

Forma parte de todo ser humano. No es una fragilidad o un enemigo, sino un punto de partida para empezar a mejorar.

Has sido testigo directo de la evolución de la música en estos últimos 35 años. ¿Cómo ves los cambios que se han producido en la industria y en la manera de llegar al público?

El mercado discográfico ha cambiado mucho, así como la forma de hacer y recibir música, todo es muy rápido y no es fácil perdurar en el tiempo. Hoy en día, si los artistas jóvenes duran un par de años es casi un milagro. Antes era más difícil ser escuchado y comenzar una carrera. Ahora es mucho más sencillo, pero también más precario.