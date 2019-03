Carlos, el campeón del barismo hondureño

Sara Carranza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tiene pasión por el café y amor por su trabajo, su familia y su pueblo Copán Ruinas. Así es Carlos René Guerra, el campeón nacional de barismo 2019 y que representará a Honduras en el Campeonato Mundial de Barismo en Boston en abril próximo. Carlos convenció a los jueces nacionales e internacionales con la preparación de 12 bebidas de alta calidad en 14.40 minutos.

¿Qué significa para usted ser el campeón de barismo?

Es un honor y responsabilidad grande. Como campeón, lo que uno hace y dice es observado y absorbido por otros profesionales, especialmente profesionales jóvenes. En todo el mundo y en todo el país existen jóvenes queriendo triunfar en la carrera de barismo, muchos tienen la pasión y dedicación necesaria. Soy consciente de mi responsabilidad en llevar mi vida profesional digna de admirar o de inspirar, de seguir aprendiendo y hacer todo lo que pueda para promover la excelencia en barismo.

¿Hace cuánto se dedica a ello y qué lo animó a participar en la competencia nacional?

Profesionalmente cuatro años, me anima siempre buscar la excelencia y superación personal, levantar el nombre de mi familia y mi pueblo Copán Ruinas.

¿Cuál es la rutina que presentó en el concurso?

En mi rutina presenté cuatro bebidas espresso altamente aromáticos, a 50 grados Celsius con el aroma encapsulado. Las cuatro bebidas de leche fueron presentadas con leche especial grado A sin homogenizar en vasos de 4.5 onzas. La bebida especial se sirvió en vasos vaporizados en frío con cítricos de naranja, una combinación de reducciones e infusiones con flores de nardo y té verde de jazmín.

Realizó 12 preparaciones en 14 minutos, ¿fue un reto?

Preparar en tiempo preciso es clave, todo tiene que ser en menos de 15 minutos, todas las estaciones tienen que estar limpias antes y después de usar. Es un tiempo de alto reto para preparar 12 bebidas profesionalmente.

¿Cómo se siente de ir a representar al país en el campeonato mundial?

Es un honor tener la palabra campeón asociado en mi vida, pero en esta ocasión otra palabra viene a mi mente y es afortunado. Le debo mucho al café, me ha enseñado el mundo, me ha dado una identidad, si alguien quisiera insultarme no sería un problema, esta profesión nos enseña a ser fuertes y seguros de nuestras habilidades. Así que me siento seguro y dispuesto a hacer lo mejor para dejar el nombre de Honduras en alto.

¿Aspira a ser el primer hondureño en ganar el prestigioso título mundial?

El primer lugar es muy codiciado por todos los baristas del mundo, en esta competencia son 65 países mandando a su mejor barista. Es mi primera vez participando y no conozco muy bien las arenas, pero estoy seguro de dar lo mejor y obtener una posición privilegiada.

¿A qué se dedica, además de ser barista?

Además del café, trabajo en la industria de servicios alimentarios y fabricación de queso y yogurt.

¿Qué mensaje le manda a los jóvenes hondureños?

Mi mensaje y petición es que se animen y lo hagan también. ¿Cómo se comienza? Con educación, aprenda lo más que pueda sobre el café, su cultivo, sus procesos y su mejor forma de servirlo. Sé que la gente que trabaja el café tiene pasión y respeto por el trabajo duro.