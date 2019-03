VIDEO: El gol de penal de Alberth Elis con el Houston Dynamo ante el Vancouver Whitecaps

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- El hondureño Alberth Elis se convirtió este sábado en la figura del Houston Dynamo en el duelo ante el Vancouver Whitecaps de la MLS.



El catracho anotó un gol de penal y dio dos asistencias para los tantos con los que el equipo naranja se impuso ante el Whitecaps 3-2.



El tanto del hondureño fue a los 41 minutos, cuando su equipo estaba empatado 1-1. Su gol significó el 2-1.



Además, Elis fue el encargado de darle las dos asistencias a Memo Rodríguez, quien se alzó con doblete al 15' y 73' respectivamente.



El duelo se llevó a cabo en el BBVA Compass Stadium, casa del equipo en el que también militan los legionarios catrachos Romell Quioto, Maynor Figueroa y Boniek García.

