La reacción de Rafael Nadal tras quedar fuera de semifinales del Masters 1000 de Indian Wells

INDIAN WELLS, ESTADOS UNIDOS.- Rafael Nadal explicó que "a veces" se siente en desventaja con el resto de sus oponentes por los numerosos problemas físicos que ha sufrido durante su carrera y que lo obligaron a retirarse este sábado en semifinales del Masters 1000 de Indian Wells antes de enfrentarse al suizo Roger Federer.



"A veces me siento triste porque me siento en desventaja contra el resto de mis oponentes, en términos de preparación, de prácticas y a veces de competición", dijo cabizbajo el español en conferencia de prensa.



"Yo tengo problemas en mi rodilla siempre, tengo dolor en mi rodilla casi siempre. Estaba en un momento más o menos bueno. Estaba feliz de la manera en la que estaba respondiendo mi cuerpo. No es que esté cojo, es que no tengo la confianza", agregó.



Nadal sufrió "dos pinchazos" el viernes en su partido de cuartos contra el ruso Karen Khachanov, al que derrotó 7-6 (7/2), 7-6 (7/2), y no pudo disputar el 39º encuentro de su carrera frente a Federer.



"Me levanté esta mañana sintiendo que mi rodilla no estaba suficientemente bien como para jugar unas semifinales de un evento como este", señaló.



"Voy a volver a casa e intentar hacer una buena transición para la temporada de polvo de ladrillo y mi próximo evento, que probablemente sea Montecarlo (del 14 al 21 de abril)", sentenció.