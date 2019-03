Hija de Michael Jackson​ desmiente intento de suicidio

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- París, la hija del Rey del Pop, Michael Jackson​, desmintió este sábado a la revista TMZ, quien difundió que esta estaba hospitalizada tras un intento de suicidio.



La joven utilizó su cuenta de Twitter luego de que el prestigioso portal revelara que la policía recibió una llamada donde les informaban sobre el intento de la joven de quitarse la vida.



"Que te jodan, malditos mentirosos... Mentiras, mentiras mentiras, oh mi Dios, y más mentiras", escribió París, de 20 años de edad, tras la publicación de TMZ.



La familia Jackson ha estado en el ojo del huracán luego de el documental "Leaving Neverland" revelara datos sobre el supuesto abuso sexual del cantante contra menores.



En su momento, a la hija del artista se le preguntó sobre el tema y ella respondió que "no hay nada que pueda decir que ya no se haya dicho en su defensa", sin embargo, dijo que luchará junto a su familia para limpiar el nombre de su progenitor.

fuck you you fucking liars — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 16 de marzo de 2019